Валентин Писеев: «Посмотрел бы, как Алиев выдержал бы тренировку у Тутберидзе»

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поделился мнением о российских фигуристах.

— Уж очень они нестабильны, -цитирует Писеева «Российская газета». — Из тех немногих, кого все же можно выделить, перспективнее Александр Самарин.

— Вы забыли о Дмитрии Алиеве.

— Ни о ком я не забываю. Ни у Алиева, ни у Миши Коляды не вижу сильного характера. Тренируются они все отдельно, каждый у своего тренера на знакомом катке. Откатал — и хорошо. Но прогресс там, где есть конкуренция. Посмотрел бы, как Алиев выдержал бы тренировку у Тутберидзе. Мы предлагали: два-три раза в неделю собирать всех сильных ребят на одной площадке, пусть поборются, покажут себя: соревноваться нужно не только на турнирах.