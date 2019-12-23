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Валентин Писеев: «Посмотрел бы, как Алиев выдержал бы тренировку у Тутберидзе»

07:25
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Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поделился мнением о российских фигуристах.

— Уж очень они нестабильны, -цитирует Писеева «Российская газета». — Из тех немногих, кого все же можно выделить, перспективнее Александр Самарин.

— Вы забыли о Дмитрии Алиеве.

— Ни о ком я не забываю. Ни у Алиева, ни у Миши Коляды не вижу сильного характера. Тренируются они все отдельно, каждый у своего тренера на знакомом катке. Откатал — и хорошо. Но прогресс там, где есть конкуренция. Посмотрел бы, как Алиев выдержал бы тренировку у Тутберидзе. Мы предлагали: два-три раза в неделю собирать всех сильных ребят на одной площадке, пусть поборются, покажут себя: соревноваться нужно не только на турнирах.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2019/12/22/piseev-borba-v-zhenskom-odinochnom-katanii-na-chr-budet-sereznejshej.html

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