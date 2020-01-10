В конце февраля Медведева проведет мастер-класс в Мексике

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева планирует провести мастер-класс в Мексике с 28 февраля по 1 марта.

Для обычных участников его стоимость за все дни участия составит 369 долларов, для тренеров — 100 долларов, а за возможность дополнительно пообщаться с Медведевой и сфотографироваться с ней будет необходимо доплатить еще 38 долларов.

С 30 декабря по 7 января 20-летняя фигуристка выступала в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз». Медведева на тренировке перед стартом чемпионата России в ходе падения сломала один из коньков и не смогла найти ему замену. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, и таким образом, не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира.