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Сегодня, 12:20

В канадской федерации отказались объяснять отзыв запроса о переходе Забияко в сборную страны

Виктория Кравченко
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Федерация фигурного катания Канады не стала называть причины отзыва запроса о переходе российской фигуристки Натальи Забияко в сборную страны.

В мае спортсменка решила продолжить спортивную карьеру и вернулась к тренировкам. Она переехала в Канаду, где занималась под руководством Бруно Маркотте в паре с новым партнером Закари Дэйлманом.

«Нередко спортсмены просят разрешения выступать за разные страны. Учитывая конфиденциальный характер любого запроса о переходе, который мы, возможно, получили, мы не можем делиться какой-либо дополнительной информацией», — передает слова федерации ТАСС.

В августе должно было состояться первое выступление пары в Канаде. Однако в июле национальная федерация отозвала запрос о переходе спортсменки.

Источник: https://tass.ru/sport/15292853
Наталья Забияко
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