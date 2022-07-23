В канадской федерации отказались объяснять отзыв запроса о переходе Забияко в сборную страны

Федерация фигурного катания Канады не стала называть причины отзыва запроса о переходе российской фигуристки Натальи Забияко в сборную страны.

В мае спортсменка решила продолжить спортивную карьеру и вернулась к тренировкам. Она переехала в Канаду, где занималась под руководством Бруно Маркотте в паре с новым партнером Закари Дэйлманом.

«Нередко спортсмены просят разрешения выступать за разные страны. Учитывая конфиденциальный характер любого запроса о переходе, который мы, возможно, получили, мы не можем делиться какой-либо дополнительной информацией», — передает слова федерации ТАСС.

В августе должно было состояться первое выступление пары в Канаде. Однако в июле национальная федерация отозвала запрос о переходе спортсменки.