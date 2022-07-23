Софья Самодурова отреагировала на новость о помолвке Александры Степановой

Бывшая российская фигуристка Софья Самодурова отреагировала на информацию о помолвке Александры Степановой.

«Как я за вас рада, дорогие. Сашуля, Влад, счастья вам», — написала Самодурова в своих социальных сетях.

«Сонечка, спасибо», — ответила ей Степанова.

Возлюбленный Степановой Владислав Малинов сделал предложение руки и сердца фигуристке после завершения из шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Сочи. Спортсменка согласилась. Шоу Ильи Авербуха проходит в Сочи 8 июля по 7 августа.