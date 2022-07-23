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Сегодня, 14:13

Фигуристка Щербакова рассказала, как участие в шоу поможет ей на соревнованиях

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Анна Щербакова участвует в шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха в Сочи. Спортсменка рассказала, как это мероприятие поможет ей в будущем.

«Во-первых, я привыкаю к выступлениям на публику. Это только кажется, что мы часто выступаем для зрителей, но обычно это бывает только по несколько раз в месяц в конце сезона. А когда ты катаешь шоу каждый день, появляется больше возможностей получить новый опыт. Из каждого выступления беру что-то для себя. Во-вторых, в будущем я смогу раскрыться на льду больше за счет этого», — цитирует Щербакову «Аргументы и Факты».

Она также рассказала, что это помогает работать ей с публикой, а также чувствовать себя свободнее и раскованее.

Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России женском одиночном катании.

Источник: https://aif.ru/sport/winter/shcherbakova_topit_lyod_chempionka_rasskazala_o_pervyh_dlinnyh_gastrolyah
Фигурное катание
Анна Щербакова
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