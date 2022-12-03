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Сегодня, 19:06

В группе Этери Тутберидзе может появиться танцевальный дуэт

Иван Шитик
Корреспондент
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Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прославленный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что в ее группе может появиться танцевальный дуэт.

Но случиться это может только завершения строительства нового ледового дворца.

«Ожидается ли в группе появление танцевальных дуэтов? Возможно, после строительства нового катка. Есть такие мысли», — сказала Тутберидзе ТАСС.

Ожидается, что ледовый дворец для тренировочной группы Тутберидзе сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

48-летняя Тутберидзе является заслуженным тренером России. В ее группе занимаются спортсмены в одиночном и парном катании.

Источник: https://tass.ru/sport/16494469
Этери Тутберидзе
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