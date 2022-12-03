Плющенко vs Тутберидзе в двух парах. Стали известны результаты жеребьевки прыжкового чемпионата России у женщин

В Санкт-Петербурге прошла жеребьевка личного турнира среди женщин на чемпионате России по прыжкам.

Уже в 1/4 финала встретятся по две фигуристки Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Две пары начнут путь с 1/8 финала: Алина Горбачева — Любовь Рубцова и Мария Гордеева — Анастасия Зинина. Победитель первой пары выйдет в 1/4 финала на Софью Муравьеву. Победитель второй пары — на Алису Двоеглазову. Другие пары 1/4 финала: Камила Валиева — Софья Титова и Софья Акатьева — Вероника Жилина.

Прыжковый чемпионат пройдет 4 декабря.