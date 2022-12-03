Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:21

Плющенко vs Тутберидзе в двух парах. Стали известны результаты жеребьевки прыжкового чемпионата России у женщин

Стали известны результаты жеребьевки прыжкового чемпионата России у женщин
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В Санкт-Петербурге прошла жеребьевка личного турнира среди женщин на чемпионате России по прыжкам.

Уже в 1/4 финала встретятся по две фигуристки Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Две пары начнут путь с 1/8 финала: Алина Горбачева — Любовь Рубцова и Мария Гордеева — Анастасия Зинина. Победитель первой пары выйдет в 1/4 финала на Софью Муравьеву. Победитель второй пары — на Алису Двоеглазову. Другие пары 1/4 финала: Камила Валиева — Софья Титова и Софья Акатьева — Вероника Жилина.

Прыжковый чемпионат пройдет 4 декабря.

Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
3
1
Читайте также
Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше
Еще одно чудо в Катаре. Волшебник Сон Хын Мин вывел Корею в плей-офф, а Роналду привез гол в свои ворота
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Разведчик рассказал о сдаче в плен заваренных в танках украинских военных
Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы
Что ждет IT-специалистов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гном Гномыч прибыл на жеребьевку чемпионата России по прыжкам в Петербурге

В группе Этери Тутберидзе может появиться танцевальный дуэт
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости