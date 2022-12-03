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Сотникова: «Будем надеяться, что Щербакова восстановится и вернется на большую арену»

Мария Гусева
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова оценила спортивные перспективы фигуристки Анны Щербаковой, которая решила пропустить чемпионат России-2023.

«Вернется ли Щербакова на прежний уровень? Знаю, насколько Аня целеустремленный человек. Мне просто не хочется говорить про кого-то. Не имею права делать этого. Я просто человек, который верит в спортсменов, тем более в олимпийских чемпионов, поэтому хочется верить, и думаю, что все болельщики тоже ждут Аню. Будем надеяться, что она восстановится и вернется на большую арену», — цитирует Sport24 Сотникову.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске.

18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, а также победительницей командного чемпионата мира (2021).

Источник: Sport24
Фигурное катание
Аделина Сотникова
Анна Щербакова
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