Сотникова: «Будем надеяться, что Щербакова восстановится и вернется на большую арену»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова оценила спортивные перспективы фигуристки Анны Щербаковой, которая решила пропустить чемпионат России-2023.

«Вернется ли Щербакова на прежний уровень? Знаю, насколько Аня целеустремленный человек. Мне просто не хочется говорить про кого-то. Не имею права делать этого. Я просто человек, который верит в спортсменов, тем более в олимпийских чемпионов, поэтому хочется верить, и думаю, что все болельщики тоже ждут Аню. Будем надеяться, что она восстановится и вернется на большую арену», — цитирует Sport24 Сотникову.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске.

18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, а также победительницей командного чемпионата мира (2021).