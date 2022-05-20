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Сегодня, 15:47

В Госдуме уверены, что мировое фигурное катание потеряет свой уровень без россиян

Галина Глазко
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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что мировое фигурное катание пострадаетс без российских спортсменов.

«Мировое фигурное катание теряет свой прежний уровень без российских фигуристов. Наша страна стала драйвером, после успехов россиян у спортсменов из других стран появился азарт. Сейчас мировое сообщество сильно пострадает. Не скажу, что произойдет убийство, но уровень, конечно, упадает», — цитирует Журову «Спорт день за днем».

Также Журова отметила, что чемпионат России по уровню намного сильнее Олимпийских игр.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zhurova-schitaet-chto-mirovoe-figurnoe-katanie-poteryaet-svoy-uroven-bez-rossiyskikh-sportsmenov-
Светлана Журова
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