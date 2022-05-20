Медведева выступит в шоу в 20-тысячном заполярном городе

В субботу, 21 мая, в рамках турне команды Ильи Авербуха в городе Оленегорск Мурманской области состоится шоу с участием известных фигуристов.

Среди участников, по заявлениям организаторов, будут Евгения Медведева, Артем Федорченко, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Оксана Домнина/Максим Шабалин, Николай Колесников, Албена Денкова/Максим Ставиский, Екатерина Боброва/Макар Запорожский, Дмитрий Алиев, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Самодурова.

Оленегорск — город районного значения в Заполярье с населением 20 тысяч человек.

Медведева — самая активная участница шоу среди фигуристов этой весной. Выступление в Оленегорске станет для нее 12-м за полтора месяца.