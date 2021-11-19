Короткая программа Алены Косторной без тройного акселя на «Гран-при» Франции

Опубликовано видео короткой программы российской фигуристки Алены Косторной на «Гран-при» Франции.

Россиянка не стала прыгать тройной аксель. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп. Ранее, на этапе серии в Ванкувере, Косторная исполняла тройной аксель в обеих программах.

Фигуристка набрала за свой прокат 76,44 балла. Она занимает второе место. Лидирует Анна Щербакова (77,94). На третьем месте Ксения Синицына (69,89).