Короткая программа Алены Косторной без тройного акселя на «Гран-при» Франции
17:10
Опубликовано видео короткой программы российской фигуристки Алены Косторной на «Гран-при» Франции.
Россиянка не стала прыгать тройной аксель. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп. Ранее, на этапе серии в Ванкувере, Косторная исполняла тройной аксель в обеих программах.
Фигуристка набрала за свой прокат 76,44 балла. Она занимает второе место. Лидирует Анна Щербакова (77,94). На третьем месте Ксения Синицына (69,89).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю