Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Короткая программа Алены Косторной без тройного акселя на «Гран-при» Франции

17:10
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Опубликовано видео короткой программы российской фигуристки Алены Косторной на «Гран-при» Франции.

Россиянка не стала прыгать тройной аксель. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп. Ранее, на этапе серии в Ванкувере, Косторная исполняла тройной аксель в обеих программах.

Фигуристка набрала за свой прокат 76,44 балла. Она занимает второе место. Лидирует Анна Щербакова (77,94). На третьем месте Ксения Синицына (69,89).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Трусы без яиц». Карпин возвел стену между собой и футболистами?
Пригожин объяснил крах карьеры певицы Хлебниковой
2