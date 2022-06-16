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Сегодня, 16:47

В Финляндии заявили, что готовы провести этап «Гран-при» по фигурному катанию вместо России

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Менеджер по маркетингу и коммуникациям Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякела заявила, что страна готова провести этап «Гран-при» вместо России.

«Финляндия сочла бы за честь принять у себя это событие, она готова к его проведению, однако решение будет приниматься ISU», — приводит слова Мякелы ТАСС.

25 апреля совет ISU отменил проведение российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23. Российский этап должен был пройти с 25 по 27 ноября.

В июне конгресс ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/14934481
Фигурное катание
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