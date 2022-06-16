Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова рассказала о своей реакции на слова фигуристки Елизаветы Нугумановой о ее тренере Евгении Рукавицыне.

Ранее 19-летняя Нугуманова рассказала, что Рукавицын и члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона, говоря о наличии у спортсменки лишнего веса.

«Я не очень хорошо знакома с Рукавицыным и его методами тренировок. Я также не очень хорошо знаю Лизу, какой она человек. Мы с ней были на шоу в Кемерове. И Лиза рассказывала об этой ситуации. Эта тема действительно ее беспокоит. Она так искренне об этом рассказывала, что мне захотелось ей поверить.

Мне стало очень жалко ее. Но, опять же, я там не была, я не знаю деталей. По себе могу сказать, что это был очень тяжелый период моей жизни, о котором не очень хочется вспоминать. Морально это было очень тяжело. Помимо того что тебе нужно тренироваться, у тебя еще есть и эта проблема, которую ты очень хочешь решить. Но сделать это очень трудно», — приводит «РБ Спорт» слова Радионовой.

Нугуманова работает с Рукавицыным с июля 2019 года, до этого фигуристка тренировалась под руководством Ангелины Туренко и Алексея Мишина.