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Сегодня, 12:35

Радионова — о словах Нугумановой про Рукавицына: «Мне стало ее очень жалко»

Радионова рассказала о своей реакции на слова Нугумановой о тренере Рукавицыне
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова рассказала о своей реакции на слова фигуристки Елизаветы Нугумановой о ее тренере Евгении Рукавицыне.

Ранее 19-летняя Нугуманова рассказала, что Рукавицын и члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона, говоря о наличии у спортсменки лишнего веса.

«Я не очень хорошо знакома с Рукавицыным и его методами тренировок. Я также не очень хорошо знаю Лизу, какой она человек. Мы с ней были на шоу в Кемерове. И Лиза рассказывала об этой ситуации. Эта тема действительно ее беспокоит. Она так искренне об этом рассказывала, что мне захотелось ей поверить.
Мне стало очень жалко ее. Но, опять же, я там не была, я не знаю деталей. По себе могу сказать, что это был очень тяжелый период моей жизни, о котором не очень хочется вспоминать. Морально это было очень тяжело. Помимо того что тебе нужно тренироваться, у тебя еще есть и эта проблема, которую ты очень хочешь решить. Но сделать это очень трудно», — приводит «РБ Спорт» слова Радионовой.

Нугуманова работает с Рукавицыным с июля 2019 года, до этого фигуристка тренировалась под руководством Ангелины Туренко и Алексея Мишина.

Елизавета Нугуманова. Фигуристка обвиняет тренера в травле, но за него почти все коллеги. Скандал с Нугумановой все сильнее

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/elena-radionova-o-slovah-nugumanovoj-pro-trenera-rukavitsy-na-mne-stalo-ochen-zhalko-ee/
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