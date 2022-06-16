Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:49

Первый тренер Трусовой: «Думаю, переход на год к Плющенко пошел Саше на пользу»

Первый тренер Трусовой считает, что переход на год к Плющенко пошел фигуристке на пользу
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ольга Шевцова, первый тренер фигуристки Александры Трусовой, поделилась мнением о переходе спортсменки в академию Евгения Плющенко в 2020 году. Через год Трусова вернулась в группу Этери Тутберидзе.

«Наверное, переход на год к Плющенко пошел ей на пользу. Любое изменение — это движение вперед. Я думаю, что это пошло на пользу. Раскрепостилась? Наверное, она же взрослеет. Любое изменение, даже в плохую сторону... Она перешла — получила какой-то опыт и сделала выводы для себя, вернулась — опять сделала выводы. Сейчас, я думаю, что она опять думает, чем бы ей заняться: в длину прыгать или в высоту (смеется)», — приводит слова Шевцовой Sport24.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-06-16-pervyy-trener-trusovoy-dumayu-perekhod-na-god-k-plyushchenko-poshel-sashe-na-polzu
Фигурное катание
Александра Трусова
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
1
1
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Финляндии заявили, что готовы провести этап «Гран-при» по фигурному катанию вместо России

Первый тренер Трусовой: «Саша всегда хотела быть первой, даже когда маленькая была»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости