Первый тренер Трусовой: «Думаю, переход на год к Плющенко пошел Саше на пользу»

Первый тренер Трусовой считает, что переход на год к Плющенко пошел фигуристке на пользу

Ольга Шевцова, первый тренер фигуристки Александры Трусовой, поделилась мнением о переходе спортсменки в академию Евгения Плющенко в 2020 году. Через год Трусова вернулась в группу Этери Тутберидзе.

«Наверное, переход на год к Плющенко пошел ей на пользу. Любое изменение — это движение вперед. Я думаю, что это пошло на пользу. Раскрепостилась? Наверное, она же взрослеет. Любое изменение, даже в плохую сторону... Она перешла — получила какой-то опыт и сделала выводы для себя, вернулась — опять сделала выводы. Сейчас, я думаю, что она опять думает, чем бы ей заняться: в длину прыгать или в высоту (смеется)», — приводит слова Шевцовой Sport24.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.