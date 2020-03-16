В ФФККР объяснили причину исключения Константиновой из состава сборной России

Член исполкома федерации фигурного катании России Галина Голубкова дала большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего объяснила, почему в составе сборной России Станислава Константинова была заменена на ученицу Алексея Мишина Анастасию Гулякову.

— Станиславу Константинову недавно убрали из сборной, вместо нее введена в состав Анастасия Гулякова...

— Нельзя ставить так вопрос. Станиславу никто не убирал из сборной. Она просто неудачно выступила на чемпионате России, а есть определенные критерии попадания в национальную команду. Некоторые соответственно из-за них не попадают, все просто. Гулякова была запасной на чемпионат мира, и естественно, ее включили в состав сборной.

— Обычно вроде бы составы публикуют в июне, редко посреди сезона принимается такое решение, разве нет?

— Объясню, почему так произошло. Гулякова — запасная на чемпионат Европы и мира. Мы не можем послать спортсменку, которая не входит в состав сборной, это требование Минспорта.

— Логично. Просто если говорить о критериях, ожидаемо было бы убрать Константинову из сборной после чемпионата России.

— Давайте не будем говорить «убрать». Станиславу вывели из состава сборной в соответствии с ее результатом. (Дмитрий Кузнецов)

В текущем сезоне 19-летняя Константинова заняла 11-е места на этапах Гран-при в США и России и 13 место на чемпионате страны.

Полностью интервью Голубковой — здесь