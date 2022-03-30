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Сегодня, 13:22

В ФФККР не стали комментировать ситуацию с иском в CAS

ФФКР подала апелляцию в CAS на отстранение российских фигуристов от международных турниров
Артем Бухаев
Корреспондент
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ФФКР подала апелляцию в CAS на отстранение российских фигуристов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал корреспонденту «СЭ» о ситуации с иском в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«Подала ли ФФККР иск в Спортивный арбитражный суд? Пока нет ответа», — сказал Коган «СЭ».

Ранее руководство Международного союза конькобежцев отстранило российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание
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