Российская фигуристка Пепелева приостановила спортивную карьеру
Российская фигуристка Алина Пепелева, которая выступала в парном катании с Романом Плешковым, приостановила спортивную карьеру.
«Грустное известие! Наша красавица и олимпийская надежда Алина Пепелева решила взять перерыв в своей спортивной карьере. Мы не прощаемся с Алиной! И будем ее с нетерпением ждать на катке «Вдохновение», — говорится в соцсетях MozerTeam.
Пепелева становилась победителем Кубка России. На чемпионате России пара занимала пятое и девятое места.
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