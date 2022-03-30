Российская фигуристка Пепелева приостановила спортивную карьеру

Российская фигуристка Алина Пепелева, которая выступала в парном катании с Романом Плешковым, приостановила спортивную карьеру.

«Грустное известие! Наша красавица и олимпийская надежда Алина Пепелева решила взять перерыв в своей спортивной карьере. Мы не прощаемся с Алиной! И будем ее с нетерпением ждать на катке «Вдохновение», — говорится в соцсетях MozerTeam.

Пепелева становилась победителем Кубка России. На чемпионате России пара занимала пятое и девятое места.