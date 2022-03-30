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Сегодня, 14:42

Российская фигуристка Пепелева приостановила спортивную карьеру

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Пепелева и Роман Плешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Пепелева, которая выступала в парном катании с Романом Плешковым, приостановила спортивную карьеру.

«Грустное известие! Наша красавица и олимпийская надежда Алина Пепелева решила взять перерыв в своей спортивной карьере. Мы не прощаемся с Алиной! И будем ее с нетерпением ждать на катке «Вдохновение», — говорится в соцсетях MozerTeam.

Пепелева становилась победителем Кубка России. На чемпионате России пара занимала пятое и девятое места.

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