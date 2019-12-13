Российская фигуристка Дарья Усачева, ставшая бронзовым призером юниорского Финала «Гран-при», поделилась впечатлениями от работы в группе тренера Этери Тутберидзе. Она также высказалась в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

— Какое осталось первое воспоминание от прихода в группу Тутберидзе?

— Я даже помню, что это была пятница, и у младшей группы был выходной. Пришлось идти тренироваться в старшую. Раскатка, я сильно волновалась, меня всю потрясывало. Было волнительно от того, что могу упасть, еще что-то не сделать, но за счет этого накопившегося адреналина я тогда не упала ни разу. Было страшно, но нравилось, что всё получается почти наравне с другими.

— Кто из старших фигуристок тогда был на льду?

— Я хорошо помню, что Алина Загитова, и ей как раз ставили короткую программу «Призрак оперы».

— Кто восхитил вас в группе Тутберидзе?

— Меня всегда восхищала Алина Загитова, еще до моего перехода в группу Этери Георгиевны, восхищает и до сих пор. Поражает ее трудолюбие, упорство, она не останавливается, а идет и работает. Такое же упорство и у Саши Трусовой. Как она новые прыжки разучивает! Идет и не останавливается. Да и вообще все девочки — Аня Щербакова, Алена Косторная меня восхищают. Они не останавливаются на достигнутом, и это очень мотивирует.

— Женя Медведева говорила, что она никогда не видела такого трудоголика, как Алина. У вас такое же впечатление сложилось?

— Да, конечно, ведь у нас заведено так: если ты не откатал программу чисто, то ее надо перекатать до тех пор, пока ты не сделаешь ее без ошибок. И как бы ни было тяжело, Алина всегда уходила с тренировки только после идеального проката. Не было такого, чтобы она что-то не делала или ленилась. Она всегда была трудолюбивой, и меня прямо поражает ее уверенность, мотивация.