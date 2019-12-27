Урманов считает, что Медведевой по силам быстро адаптироваться к новым конькам за день до короткой программы на ЧР

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов считает, что двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой по силам быстро адаптироваться к новым конькам за день до выступления в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

Напомним, что спортсменка была вынуждена сменить ботинки после того, как повредила коньки на тренировке в Красноярске.

— Конечно, ботинки для спортсмена со временем становятся удобны, как кроссовки, и еще вопрос, как будет поставлено лезвие, так что произошедшее с Женей — не есть хорошо, — приводит ТАСС слова Урманова. — Но сегодня выпускают ботинки куда более высокого уровня, их уже не нужно раскатывать так долго, как раньше, спортсмены выходят и прыгают в них с первого дня. И все-таки времени у Жени, чтобы привыкнуть к новому инвентарю, маловато. Но она — профессионал, она быстро адаптируется, поэтому давайте просто пожелаем ей удачного проката.

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