Украина попросила ISU убрать Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) исключить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову из числа номинантов на премию Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФФК.

Организация направила два письма в ISU. В одном из них глава УФФК Михаил Макаров обратился к президенту ISU Ким Чжэ Елю от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов украинской организации. Второе письмо обращено к председателю комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду от комиссии атлетов УФФК.

«Украинская федерация фигурного катания на коньках возмущена номинацией российской фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза конькобежцев Skating Awards и просит руководство ISU отреагировать на этот факт и исключить из списка номинантов представительницу России», — приводит «РИА Новости» текст заявления УФФК.

Щербакова номинирована на приз «Самый ценный фигурист» вместе с американцем Натаном Ченом, японцами Юмой Кагиямой, Риу Миурой, Рюити Кихарой, Семой Уно и Каори Сакамото, французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном, а также китайцами Суй Вэнцзинь и Хань Цуном.

В прошлом сезоне Щербакова стала олимпийской чемпионкой и заняла второе место на чемпионате Европы.

Церемония вручения премии ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года в Цюрихе (Швейцария).