Роднина — о требовании украинцев лишить Щербакову номинации на награду ISU: «Какую позицию Украина там занимает?»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» требование Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить олимпийскую чемпионку россиянку Анну Щербакову номинации на награду «Самый ценный фигурист года» от ISU.

«Федерации фигурного катания Украины, оно какое место занимает и какое влияние они имеют на ISU? Какую позицию Украина там занимает? Очевидно, что ниже России и еще многих других стран. У них идет очередная отрыжка. Какое влияние они могут иметь, даже смешно говорить об этом», — сказала Роднина «СЭ».

Церемония вручения премии ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года в Цюрихе (Швейцария).