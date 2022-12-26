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Сегодня, 10:35

Роднина — о требовании украинцев лишить Щербакову номинации на награду ISU: «Какую позицию Украина там занимает?»

Константин Белов
Корреспондент
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Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» требование Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить олимпийскую чемпионку россиянку Анну Щербакову номинации на награду «Самый ценный фигурист года» от ISU.

«Федерации фигурного катания Украины, оно какое место занимает и какое влияние они имеют на ISU? Какую позицию Украина там занимает? Очевидно, что ниже России и еще многих других стран. У них идет очередная отрыжка. Какое влияние они могут иметь, даже смешно говорить об этом», — сказала Роднина «СЭ».

Церемония вручения премии ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года в Цюрихе (Швейцария).

Анна Щербакова. Украина попросила ISU убрать Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards

Фигурное катание
Анна Щербакова
Ирина Роднина
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Тарасова — о требовании украинцев лишить Щербакову номинации на награду ISU: «Кто они вообще такие в фигурном катании?»
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