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Сегодня, 00:22

Кацалапов и Синицина поделились впечатлениями от своих образов в шоу «Шахерезада»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Двукратные олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились впечатлениями от своего выступления на премьере ледового шоу «Шахерезада» в Москве.

«Мне очень нравится мой образ. Думаю, он мне близок и душой, и характером. Получаю огромное удовольствие, катаясь в этом образе», — приводит Sport24 слова Синициной, которая выступает в образе Шахерезады.

«У меня шикарный образ. Чувствую его до конца. Стараюсь передать свои внутренние ощущения и чувства», — добавил Кацалапов.

Также Синицина рассказала о восточной хореографии в постановке.

«Мне кажется, она очень хорошо ложится. Я видела маленькие кусочки выступлений у ребят и могу сказать, очень красиво и необычно смотрится. Мы впервые показываем восточную сказку. Надеюсь, мы справляемся», — заявила фигуристка.

Показ шоу «Шахерезада» будет проходить во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве до 7 января 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-25-katsalapov-o-sinitsinoy-v-obraze-shakherezady-u-nas-vse-naturalno-kha-kha
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