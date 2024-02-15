Ученик Тутберидзе закроет короткую программу у мужчин на Спартакиаде 2024

Стал известен порядок выступления мужчин в короткой программе на Всероссийской спартакиаде 2024.

По результатам жеребьевки первый номер получил белорусский спортсмен Александр Лебедев. Вторым на лед выйдет Марк Кондратюк, третьим — Александр Самарин.

Ученик Этери Тутберидзе Андрей Мозалев закроет короткую программу на Спартакиаде.

Соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде 2024 пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Стартовый порядок:

1. Александр Лебедев (Белоруссия)

2. Марк Кондратюк

3. Александр Самарин

4. Глеб Лутфуллин

5. Даниил Самсонов

6. Дмитрий Алиев

7. Евгений Семененко

8. Владислав Дикиджи

9. Роман Савосин

10. Матвей Ветлугин

11. Макар Игнатов

12. Андрей Мозалев