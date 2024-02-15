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Фигурное катание

15 февраля, 18:45

Ученик Тутберидзе закроет короткую программу у мужчин на Спартакиаде 2024

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Стал известен порядок выступления мужчин в короткой программе на Всероссийской спартакиаде 2024.

По результатам жеребьевки первый номер получил белорусский спортсмен Александр Лебедев. Вторым на лед выйдет Марк Кондратюк, третьим — Александр Самарин.

Ученик Этери Тутберидзе Андрей Мозалев закроет короткую программу на Спартакиаде.

Соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде 2024 пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Стартовый порядок:

1. Александр Лебедев (Белоруссия)

2. Марк Кондратюк

3. Александр Самарин

4. Глеб Лутфуллин

5. Даниил Самсонов

6. Дмитрий Алиев

7. Евгений Семененко

8. Владислав Дикиджи

9. Роман Савосин

10. Матвей Ветлугин

11. Макар Игнатов

12. Андрей Мозалев

Фигурное катание
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Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
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