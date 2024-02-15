Стал известен порядок выступления пар в ритм-танце на Спартакиаде 2024
Российская танцевальная пара Александра Степанова/Иван Букин по результатам жеребьевки выступит под четвертым номером в ритм-танце на Всероссийской спартакиаде 2024.
Первыми на лед выйдут белорусские фигуристы Наталья Поживилко и Святослав Верстаков, вторыми — Ирина Хавронина/Девид Нарижный, третьими — Дарья Савкина/Александр Вахнов.
Соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде 2024 пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.
Стартовый порядок:
1. Наталья Поживилко и Святослав Верстаков (Белоруссия)
2. Ирина Хавронина/Девид Нарижный
3. Дарья Савкина/Александр Вахнов
4. Александра Степанова/Иван Букин
5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
6. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
7. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
8. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
9. Софья Шевченко/Андрей Ежлов.