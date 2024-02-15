Стал известен порядок выступления пар в ритм-танце на Спартакиаде 2024

Российская танцевальная пара Александра Степанова/Иван Букин по результатам жеребьевки выступит под четвертым номером в ритм-танце на Всероссийской спартакиаде 2024.

Первыми на лед выйдут белорусские фигуристы Наталья Поживилко и Святослав Верстаков, вторыми — Ирина Хавронина/Девид Нарижный, третьими — Дарья Савкина/Александр Вахнов.

Соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде 2024 пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Стартовый порядок:

1. Наталья Поживилко и Святослав Верстаков (Белоруссия)

2. Ирина Хавронина/Девид Нарижный

3. Дарья Савкина/Александр Вахнов

4. Александра Степанова/Иван Букин

5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

6. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин

7. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов

8. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

9. Софья Шевченко/Андрей Ежлов.