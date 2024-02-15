Фигурист Галлямов крикнул коронное слово Роналду со сцены жеребьевки Спартакиады 2024

Российский фигурист, чемпион мира в парном Александр Галлямов в шутку отметил выбор первого стартового номера в короткой программе на Спартакиаде 2024 в Магнитогорске возгласом Криштиану Роналду Siu.

По результатам жеребьевки вторыми на лед выйдут Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, третьими — Дарья Бояринцева и Роман Плешков.

Соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде 2024 пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Стартовый порядок:

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко

3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков

4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

5. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

7. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков