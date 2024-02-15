Фигурист Галлямов крикнул коронное слово Роналду со сцены жеребьевки Спартакиады 2024
Российский фигурист, чемпион мира в парном Александр Галлямов в шутку отметил выбор первого стартового номера в короткой программе на Спартакиаде 2024 в Магнитогорске возгласом Криштиану Роналду Siu.
По результатам жеребьевки вторыми на лед выйдут Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, третьими — Дарья Бояринцева и Роман Плешков.
Соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде 2024 пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.
Стартовый порядок:
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков
4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
5. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
7. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
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