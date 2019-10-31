Двукратный чемпион Европы, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (в паре с Юко Кавагути) Александр Смирнов отметил, что современным юным фигуристка не хватает особенного стиля.

— Писали, что Смирнов оскорбляет этим юных подающих надежды фигуристок, — цитируют «Аргументы и факты» Смирнова. — И еще добавляли, что мы с придерживающимся такого же мнения известным тренером Александром Жулиным — любители посмотреть на большие задницы.

Хотя имелась в виду просто другая подача номера фигуристкой со своим собственным стилем. Сейчас он разве есть у кого-то? Все плюс-минус выступают одинаково. У Этери Тутберидзе прекрасно работает конвейер по выпуску чемпионок. Только хотелось бы про искусство не забывать.