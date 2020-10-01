Рудковская показала четвертого сына и назвала его имя

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко вновь стал отцом. У него родился сын.

Как написала в Instagram супруга Плющенко Яна Рудковская, родители назвали ребенка Арсением. Она впервые показала фотографию с ним.

«Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала Рудковская.

6 января 2013 года у Плющенко и Рудковской родился сын Александр. Также у бывшего фигуриста есть сын от первого брака.