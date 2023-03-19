У Леоновой появилось желание участвовать в турнире шоу-программ в следующем году

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от турнира по шоу-программам, который состоялся в Москве.

«Один номер выделить не могу. Безусловно, номер Ягудина вне конкуренции. Мне было обидно за нескольких спортсменов, которые за свои классные номера не получили хороших баллов. Я бы хотела выделить номер Дмитрия Алиева, который был оценен совершенно не по достоинству, а также выступления Екатерины Бобровой и Дмитрий Соловьева, Матвея Ветлугина. Мне было обидно за этих ребят. Катались на разрыв, а получили мизерные оценки.

Турнир был очень крутым. Надеюсь, что это будет на постоянной основе. Все зрители были в восторге. Конечно, в первую очередь — это искусство на льду. Но обычно выступаешь и не задумываешься ни о чем, а тут все равно есть ответственность, ты же не знаешь, как тебя оценят. Такой формат — это очень круто. Побольше бы такого. Не появилось ли желание принять участие в следующем году? Конечно появилось. Посмотрим, пока загадывать не будем», — сказала Леонова «СЭ».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов». Он получил 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).