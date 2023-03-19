РБК: состояние фигуриста Костомарова заметно улучшилось

Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова заметны положительные изменения, сообщает «РБК Спорт».

По информации издания, фигурист может дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

Ранее сообщалось, что у Костомарова наблюдается сильная худоба, из-за чего он не может сам поднять руки и шевелиться. Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.