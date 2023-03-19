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Ставиский: «Сравниться с Ягудиным не смог никто. Он неотразим»

Виталий Косик
Корреспондент
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Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказался о выступлении Алексея Ягудина на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

«Сравниться с Ягудиным не смог никто. Когда он заходил на тулуп, я переживал вместе с ним и чуть с ним же не сделал этот кувырок с разбега. Все это захватывает: его лицо и образ, в котором он как вышел из раздевалки, так и зашел. Было потрясающе! Алексей получил первое место не потому, что Илья Авербух ставил программу или Татьяна Тарасова, его многолетний тренер, и не потому, что день рождения, хотя они, несомненно, приложили услилия к успеху Ягудина. Он неотразим. Актерище! Сделал все ключевые движения, которые являются его визитной карточкой, ни на секунду не выходя из образа», — приводит слова Ставиского Sport24.

Победителем турнира стал Алексей Ягудин, который набрал 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-18-staviskiy-sravnitsya-s-yagudinym-ne-smog-nikto-on-neotrazim-akterishche
Фигурное катание
Алексей Ягудин
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