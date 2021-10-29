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У фигуристки Павлюченко порвались колготки во время короткой программы на «Гран-при» Канады

29 октября, 23:43
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Фото Скриншот эфира Первого канала
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Фото Скриншот эфира Первого канала
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Во время выступления российских фигуристов Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина произошёл инцидент с костюмом во время короткой программы на этапе «Гран-при» Канады в Ванкувере.

Во время одного из акробатических элементов партнер перебрасывал партнершу через себя. Но это вышло не очень удачно — Дарья упала и порвала колготки.

На этом элементе пара потеряла как минимум один балл — они получили «дедакшен» за падение. Второй штрафной балл дуэту поставили либо за повреждение костюма, либо за то, что прокат был завершен уже после окончания музыки. Всего Павлюченко и Ходыкин набрали за свой прокат 69,46 балла и после первой разминки идут на промежуточном первом месте.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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