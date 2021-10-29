У фигуристки Павлюченко порвались колготки во время короткой программы на «Гран-при» Канады

Во время выступления российских фигуристов Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина произошёл инцидент с костюмом во время короткой программы на этапе «Гран-при» Канады в Ванкувере.

Во время одного из акробатических элементов партнер перебрасывал партнершу через себя. Но это вышло не очень удачно — Дарья упала и порвала колготки.

На этом элементе пара потеряла как минимум один балл — они получили «дедакшен» за падение. Второй штрафной балл дуэту поставили либо за повреждение костюма, либо за то, что прокат был завершен уже после окончания музыки. Всего Павлюченко и Ходыкин набрали за свой прокат 69,46 балла и после первой разминки идут на промежуточном первом месте.