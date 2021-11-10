«У болельщиков возникает вопрос: патриотично ли это?» Журова о переходе российского фигуриста в сборную США

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала переход российского фигуриста Артура Дмитриева в сборную США.

«Когда спортсмен в глазах федерации выглядит бесперспективным, но сам он верит в свои силы, он думает: хорошо, тут меня списали и не видят. Спортсмен ищет себе варианты в других странах, потому что для них он номер один. Конкуренция в родной стране настолько высока, что перспектив действительно нет. И все это не потому, что он плохой спортсмен, а потому, что таких еще четыре человека.

У болельщиков сразу возникает вопрос в такой ситуации: патриотично ли это? Для болельщиков — нет. А со стороны некоторых людей все выглядит так, что у человека появляется шанс. Обвинять Россию, что она не создала условия, не надо. Все наша страна сделала, просто таких, повторюсь, еще четверо. Теперь всех убрать и дать этому спортсмену шанс, потому что он в другую страну собрался ехать?», — приводит слова Журовой «Чемпионат».

Ранее 29-летний российский фигурист в интервью «СЭ» рассказал, что продолжит карьеру под американским флагом.