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«У болельщиков возникает вопрос: патриотично ли это?» Журова о переходе российского фигуриста в сборную США

Журова прокомментировала переход российского фигуриста в сборную США
12:44
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала переход российского фигуриста Артура Дмитриева в сборную США.

«Когда спортсмен в глазах федерации выглядит бесперспективным, но сам он верит в свои силы, он думает: хорошо, тут меня списали и не видят. Спортсмен ищет себе варианты в других странах, потому что для них он номер один. Конкуренция в родной стране настолько высока, что перспектив действительно нет. И все это не потому, что он плохой спортсмен, а потому, что таких еще четыре человека.

У болельщиков сразу возникает вопрос в такой ситуации: патриотично ли это? Для болельщиков — нет. А со стороны некоторых людей все выглядит так, что у человека появляется шанс. Обвинять Россию, что она не создала условия, не надо. Все наша страна сделала, просто таких, повторюсь, еще четверо. Теперь всех убрать и дать этому спортсмену шанс, потому что он в другую страну собрался ехать?»,  приводит слова Журовой «Чемпионат».

Ранее 29-летний российский фигурист в интервью «СЭ» рассказал, что продолжит карьеру под американским флагом.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/figureskating/news-4509201-dlya-bolelschikov-eto-nepatriotichno-zhurova-o-perehode-artura-dmitrieva-v-sbornuyu-ssha.html

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Сергей Разин все материалы автора
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