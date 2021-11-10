Роднина отреагировала на переход российского фигуриста в сборную США

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала переход российского фигуриста Артура Дмитриева в сборную США.

«Кто сказал, что он будет выступать за сборную США? В национальную команду США необходимо еще отобраться. Получится у него или нет — мы не знаем. А так американское гражданство у него было давно. Я его с 2018 года не видела на льду. Тогда перспектив особо не было видно», — приводит слова Родниной NEWS.ru.

Ранее 29-летний российский фигурист в интервью «СЭ» рассказал, что продолжит карьеру под американским флагом.