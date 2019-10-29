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«Ты знаешь, что гейша значит «искусница»?» Как Бурн ставила Медведевой программу «Мемуары Гейши»

15:19
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Первый канал выпустил видеоролик о создании произвольной программы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «Мемуары Гейши». Ее постановщиком стала известный хореограф Ше-Линн Бурн.

— Я впервые работала с Евгенией и впервые ставила для нее программу, — рассказала Бурн. — Программа поставлена под «Мемуры гейши», музыку о которой она давно мечтала. Медведева хорошо чувствует эту музыку, cтремится донести до нас свои ощущения и понимание, переживает за каждый фрагмент.

Она смелая, легко соглашается попробовать что-то новое, ведь в моих программах много нового для нее. Евгения — настоящий фанат Японии и японской культуры, я тоже. Я хочу, чтобы Женя каталась от сердца, от себя, показала свой новый мир. Она — непосредственная и трудолюбивая.

— Ты должна кататься как воин, а еще ты же знаешь, что гейша значит «искусница», — обратилась Бурн к Медведевой в процессе постановки.

19-летняя фигуристка заняла пятое место на канадском этапе серии «Гран-при» и в следующий раз выступит на московском этапе «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SU3m_80T1Lk

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