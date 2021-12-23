«Надо ценить, что имеешь». Тутберидзе высказалась о серебре Медведевой на Олимпиаде

Тренер Этери Тутберидзе в эфире «Первого канала» рассказала о личной серебряной медали Евгении Медведевой на Олимпиаде в Пхенчхане.

— Может правда, что олимпийская медаль — это цель?

— Ну я бы не стала вот... что все ради олимпийской медали. Сейчас я затрону вопрос Жени Медведевой. Да, она стала в личке серебряным призером. Слушайте — серебряным! До этого два года она вынесла все соревнования. Вы понимаете, что каким-то спортсменам не достается часть этих заслуг?

Надо ценить, что имеешь. Надо сказать: господи, спасибо тебе большое. Со всеми травмами, с которыми мы столкнулись в сезоне. Не все было гладко. Но чем сложнее путь, тем ценнее сама медаль! Нельзя снимать медаль, нельзя быть недовольным. Нет, нельзя.

— Мне кажется, тогда поклонники поздравляли Женю чуть ли не больше, чем Алину Загитову.

— Ну путь был сложнее. Я здесь соглашусь абсолютно. Он был дольше и сложнее. Но ведь многим даже этого не достается. Не даже, а вот этого.