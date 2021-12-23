Рудковская высказалась по делу, которое завели из-за статьи о болезни Гном Гномыча

Известный продюсер Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» высказалась по делу, которое завели из-за статьи о болезни ее сына Александра «Гном Гномыча».

«Дело очень тяжелое! Обвиняемая сторона всячески пытается закрыть дело. Но я не понимаю, зачем это делается? Все равно наказание будет! Неважно, когда. на вина доказана в отношении обвиняемых. Саша прошел все медицинские экспертизы. Ждем передачи дела в суд, а процесс затягивается. Хотя все уже найдены», — сказала Рудковская «СЭ».

В мае прошлого года была опубликована заметка о том, что восьмилетний Александр по прозвищу Гном Гномыч болен синдромом Аспергера.

По словам родителей, материал — злая выдумка, поэтому они обратились в полицию.

В итоге было возбуждено дело о клевете, но пока — в отношении неустановленных лиц. Виновнику может грозить до двух миллионов штрафа или двух лет колонии.