Тренер Этери Тутберидзе в эфире «Первого канала» объяснила, почему взяла в свою группу пару Евгения Тарасова / Владимир Морозов. По ее словам, фигуристы просто искали лед.

Напомним, в апреле 2021 года Федерация фигурного катания России сообщила, что Тарасова и Морозов будут готовиться к новому олимпийскому сезону под руководством тренера Тутберидзе и Максима Транькова.

— Как вам удается всегда держать себя?

— В основном, я верю в то как мы работали. Как мы готовы — так и откатаемся. Бывают случайности, но что нервничать. Надо идти и делать.

— А парники вам зачем? Это такой внутренний челлендж, вызов?

— Слушайте, да никакой это не вызов! У ребят получилась тяжелая ситуация. Они остались без льда. Весь прошлый сезон они искали лед. Конечно, это повлияло на их результаты и вообще на работу. У них олимпийский сезон.

Наверное... Громко сказано, но, наверное, последняя надежда, вот так вот. Они по-человечески попросили их пустить. А как их пустить на лед к одиночникам, это невозможно! Значит нужно было находить возможность, давать им отдельный лед. Вот и вся история.

Пока вот у нас одна пара. Дальше, дай бог, построится отдельный каток, будет больше льда, больше возможностей, и можно будет на самом деле развивать второй вид — парное катание. Почему бы и нет?