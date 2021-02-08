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Тутберидзе высказалась о Кубке Первого канала

12:43
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram высказалась о прошедшем в Москве Кубке Первого канала.

В турнире участвовали две команды, капитанами которых были две ученицы группы Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Спасибо Федерации фигурного катания России и Первому каналу за азарт и эмоции, которые мы все вместе пережили во время уникального командного турнира», — написала Тутберидзе.

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