Тутберидзе высказалась о Кубке Первого канала
12:43
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram высказалась о прошедшем в Москве Кубке Первого канала.
В турнире участвовали две команды, капитанами которых были две ученицы группы Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева.
«Спасибо Федерации фигурного катания России и Первому каналу за азарт и эмоции, которые мы все вместе пережили во время уникального командного турнира», — написала Тутберидзе.
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