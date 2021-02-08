Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями в своем Instagram по поводу прошедшего в Москве Кубка Первого канала. Специалист поблагодарил федерацию фигурного катания и Первый канал за возможность провести этот праздник.

В турнире участвовали две команды, капитанами которых были ученицы группы Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Вау! Не знаю, как вам, а мне кажется, это был просто невероятный командный турнир. Поздравляю команду Алины Загитовой #краснаямашина с победой в соревнованиях и команду Евгении Медведевой за великолепное выступление и приз зрительских симпатий! Наша команда #teamtutberidze благодарит всех поклонников фигурного катания за атмосферу на стадионе и за вашу поддержку и любовь! Это было круто», — написал Глейхенгауз.