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Даниил Глейхенгауз — о Кубке Первого канала: «Невероятный командный турнир»

12:31
Даниил Глейхенгауз. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Глейхенгауз. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями в своем Instagram по поводу прошедшего в Москве Кубка Первого канала. Специалист поблагодарил федерацию фигурного катания и Первый канал за возможность провести этот праздник.

В турнире участвовали две команды, капитанами которых были ученицы группы Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Вау! Не знаю, как вам, а мне кажется, это был просто невероятный командный турнир. Поздравляю команду Алины Загитовой #краснаямашина с победой в соревнованиях и команду Евгении Медведевой за великолепное выступление и приз зрительских симпатий! Наша команда #teamtutberidze благодарит всех поклонников фигурного катания за атмосферу на стадионе и за вашу поддержку и любовь! Это было круто», — написал Глейхенгауз.

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