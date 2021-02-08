Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram подвела итоги командного турнира Кубка Первого канала и поблагодарила тренеров за помощь в создании программ.

В воскресенье, 7 февраля, турнир подошел к концу. Победу в Кубке одержала команда «Красная машина», капитаном которой была Загитовой.

«С Победой, команда «Красная машина». Да, Кубок Первого канала по фигурному катанию подошел к концу, но впечатления и эмоции до сих пор переполняют меня. Вы лучшая команда! И команда соперников составила нам достойную конкуренцию, с вами было интересно соревноваться. Сколько же красивых, техничных и зажигательных номеров было за эти 3 дня у обеих команд. Невероятно!!! высший пилотаж!!! Настоящее искусство на льду!!!» — написала фигуристка.