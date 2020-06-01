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Тутберидзе после возвращения из США находится на карантине

13:52
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что тренер Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США.

— Она вернулась из США в Россию, — цитирует Когана РИА Новости. — Она прилетела и проведет на карантине ближайшее время.

По последним данным, в России зафиксировано 414 878 заразившихся коронавирусом, 4 855 умерло, 175 877 выздоровело.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200601/1572289263.html

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