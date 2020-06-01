Тутберидзе после возвращения из США находится на карантине

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что тренер Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США.

— Она вернулась из США в Россию, — цитирует Когана РИА Новости. — Она прилетела и проведет на карантине ближайшее время.

По последним данным, в России зафиксировано 414 878 заразившихся коронавирусом, 4 855 умерло, 175 877 выздоровело.