Тутберидзе отреагировала на победу Тарасовой и Морозова на турнире в Бостоне
08:55
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на победу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на турнире Cranberry Cup в Бостоне (США).
Россияне набрали 227,63 балла. Второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер (205,87). Замкнули тройку также представители США Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).
«Поехали. Let the season start (пусть начнется сезон. — Прим. «СЭ»). Работаем дальше», — написала Тутберидзе.
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