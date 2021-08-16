Тарасова и Морозов выиграли предсезонный турнир в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревновании спортивных пар на предсезонном турнире в Бостоне (США).

Россияне по сумме короткой и произвольной программ набрали 227,63 балла. Второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (205,87), третье — их соотечественники Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).

Ранее стало известно, что Тарасова и Морозов будут выступать в сезоне-2021/22 с произвольной программой под композицию «Маяк» Патрика Уотсона.

Тарасова и Морозов выступают в паре с 2012 года. Вместе они стали серебряными призерами Олимпиады-2018 в командных соревнованиях