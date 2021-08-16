Гран-при по фигурному катанию в Китае отменили из-за коронавируса

Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае был отменен, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Причиной стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Этап должен был пройти в Чунцине с 4 по 7 ноября. Указано, что из-за ограниченного числа рейсов в Китай из-за границы организаторы не смогут реализовать концепцию «пузыря», чтобы обезопасить участников от заражения.

Чтобы сохранить количество этапов Гран-при в сезоне, ISU намерен перенести соревнования в другое место. Желающие провести Гран-при в указанные даты могут подавать заявки.

Финал Гран-при должен пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.