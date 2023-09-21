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Сегодня, 13:56

Туктамышева заявила, что видит в Косторной восхитительную парницу

Алина Савинова
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала, кто из фигуристов произвел на нее наибольшее впечатление на контрольных прокатах сборной России.

«Алена Косторная и Георгий Куница безумно мне понравились. Я соскучилась по катанию Алены. Я вижу в ней потенциально восхитительную парницу, которая может поднять эту пару на высочайший уровень. Ребята идеально подходят друг другу. Я рада и за их тренеров, потому что они сделали хорошую работу, подобрали интересные образы. Особенно в произвольной — для меня открытие, что «Голодные игры» так прозвучали на большой арене. Это классный фильм, и Алена с Гошей прекрасно справились, учитывая, какое количество времени у них было для подготовки. Еще очень рада, что вернулись Саша Степанова с Ваней Букиным. Они всегда прекрасно смотрелись на льду, это большое событие. Они же год пропустили, выглядели очень хорошо», — цитирует Туктамышеву «Газета.Ru».

Алена Косторная и Георгий Куница встали в пару в феврале 2023 года. Раньше спортсменка выступала в одиночном фигурном катании. 20-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призером чемпионатов России.

Александра Степанова и Иван Букин — двукратные чемпионы России (2021, 2022) и многократные призеры международных турниров. Пара пропустила прошлый сезон, поскольку фигуристка готовилась стать матерью.

Контрольные прокаты сборной России прошли 16-17 сентября в Москве.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/21/21333655.shtml
Фигурное катание
Александра Степанова
Алена Косторная
Георгий Куница
Елизавета Туктамышева
Иван Букин
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