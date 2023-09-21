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Сегодня, 15:37

Туктамышева раскрыла, что катала короткую программу на шоу в Сочи в платье Тарасовой

Алина Савинова
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как проходила постановка ее новой короткой программы под песню «Небо я» группы Sounduk.

«У нас были шоу почти каждый день, но мы нашли дополнительный лед, поставили программу, отдельно танцевали в зале. Еще у нас есть раскатки перед шоу: на них я оттачивала постановку, а на шоу начала ее катать, чтобы уже почувствовать обратную связь от зрителей. Когда я показывала программу в Сочи, мне нравились ощущения, которые я испытываю от проката, от того, как зрители его воспринимают», — цитирует Туктамышеву «Газета.Ru».

Также она объяснила, почему исполняла эту программу в Сочи в черном платье, а на контрольных прокатах выступила в другом.

«Все очень просто: в Сочи было платье Жени Тарасовой, я его взяла, чтобы не было два одинаковых черных платья (Смеется.) Мне оно очень понравилось по фасону, мы сделали горлышко и на платье для короткой программы. Оказалось, что мне такое идет», — добавила спортсменка.

Фигуристка презентовала короткую программу зрителям во время выступлений на шоу Ильи Авербуха в Сочи. Произвольную программу «Одиночество» она сохранила из прошлого сезона. 21 сентября спортсменка рассказала, что планирует выступить на этапах Гран-при в Красноярске и Москве в сезоне-2023/24.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/21/21334423.shtml
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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