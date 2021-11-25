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Призеру чемпионата Европы из Италии вернули коньки в Сочи

13:49

Бронзовому призеру чемпионата Европы Маттео Риццо вернули чемодан с коньками, который не был доставлен до этого при перелете из Москвы.

Из-за этого итальянец был вынужден пропустить первую официальную тренировку на российском этапе «Гран-при». Спортсмен наблюдал за прокатами других спортсменов с трибуны для зрителей.

Соревнования в мужском одиночном катании в Сочи начнутся завтра в 13.30 по московскому времени.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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