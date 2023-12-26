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Сегодня, 16:09

Туктамышева — о доходах: «В шоу выходит не меньше, чем если бы я занимала высокие места на «Гран-при» и чемпионате»

Алина Савинова
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о доходах фигуристов. Она отметила, что за участие в шоу можно получить не меньше, чем за соревнования.

«Конечно, самый благоприятный расклад для фигуриста, когда прошел удачный соревновательный сезон — и потом у тебя класснаят ставка на шоу, ты востребован и на самом пике. В шоу выходит точно не меньше, чем если бы я каталась на стартах и занимала высокие места на «Гран-при», чемпионате России», — приводит Sports.ru слова спортсменки.

По словам спортсменки, хорошо заработать на международных стартах можно, только если занимаешь высокие места.

«Но если ты востребованный и часто катаешься в шоу, в том числе в зарубежных, то может получиться хорошая сумма. Хотя международные шоу в основном идут после сезона, а не в течение всего года. Так что классно быть в спорте и потом летом кататься в шоу. Тогда заработок будет очень хороший», — добавила она.

Ранее российская фигуристка призналась, что самой большой покупкой для нее стала квартира в Санкт-Петербурге.

В октябре Туктамышева объявила о том, что ставит карьеру на паузу. При этом она не жалеет о своем решении.

Несмотря на паузу в карьере, 26-летняя спортсменка продолжает кататься и выступать в ледовых шоу. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также она побеждала в финале «Гран-при» сезона-2014/15 и выигрывала чемпионат России в 2013 году.

Источник: https://m.sports.ru/tribuna/blogs/tuktik_blog/3211899.html
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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