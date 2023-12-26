Тарасова назвала правильным намерение ФФККР ужесточить правила перехода россиян в другие сборные

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление исполняющего обязанности президента ФФККР Антона Сихарулидзе о том, что в России ужесточат позицию по переходу фигуристов в другие сборные.

«Думаю, Сихарулидзе прав. В спортсменов вкладываются деньги. Это многолетняя работа. Это же не один день или месяц. Вы рассчитываете на людей, а они уходят с этими результатами работы. Запрещать переходы нельзя, но они должны быть по правилам», — сказала Тарасова «СЭ».

После отстранения сборной России по фигурному катанию от международных соревнований многие спортсмены решили сменить гражданство, например, участники Олимпийских игр Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Игорь Еременко прорабатывают вариант со сменой спортивного гражданства на французское, а выступающая в одиночном катании Софья Самоделкина намерена представлять Казахстан.