Туктамышева рассказала, что задумывалась о завершении карьеры

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что думала о завершении карьеры четыре года назад.

«В 2017 году, когда у меня было два года посредственного катания, я не знала, смогу ли я сделать что-то еще. У меня были моменты, думала: «Может, это все, на что я способна?». Фигурное катание шагнуло вперед. Не было вдохновения, мотивации. Потом она откуда-то появилась. Я съездила отдохнуть, начала разучивать аксель, начала его прыгать. Появилось огромное желание соревноваться, показывать программы.



Я даже с Алексеем Николаевичем (Мишиным — прим. «СЭ») не разговаривала о завершении. Не до такой степени серьезно к этому относилась, это было мимолетное желание, которое довести до реализации было бы сложно», — рассказала Туктамышева в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы. В декабре 2020 года она заняла седьмое место на чемпионате России.