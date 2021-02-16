ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева рассказала, что задумывалась о завершении карьеры

12:10
Елизавета Туктамышева. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что думала о завершении карьеры четыре года назад.

«В 2017 году, когда у меня было два года посредственного катания, я не знала, смогу ли я сделать что-то еще. У меня были моменты, думала: «Может, это все, на что я способна?». Фигурное катание шагнуло вперед. Не было вдохновения, мотивации. Потом она откуда-то появилась. Я съездила отдохнуть, начала разучивать аксель, начала его прыгать. Появилось огромное желание соревноваться, показывать программы.

Я даже с Алексеем Николаевичем (Мишиным — прим. «СЭ») не разговаривала о завершении. Не до такой степени серьезно к этому относилась, это было мимолетное желание, которое довести до реализации было бы сложно», — рассказала Туктамышева в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы. В декабре 2020 года она заняла седьмое место на чемпионате России.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=a-1UsxHtcoU&feature=youtu.be

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир